Carrara, balneari sulle barricate: "Proroghe? Insufficienti"

Uno stand di attrezzature per gli stabilimenti a ‘Balnearia’ (foto Delia)

Carrara, 27 febbraio 2023 – Proroghe no, legge su concessioni demaniali sì. Si può riassumere così il pensiero sulla Direttiva Bolkestein da parte della categoria Imprese Demaniali di Confartigianato nell’Assemblea Nazionale dell’associazione, organizzata ieri a Carrarafiere nell’ambito di Balnearia. Atteso oggi il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio. A partecipare al convegno sono stati anche alcuni esponenti politici di maggioranza, che hanno spiegato le proprie posizioni sulla direttiva e sulla lettera con cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accompagnato la firma alla conversione in legge del decreto ‘milleproroghe’ nella quale ha messo il luce alcuni dubbi relativi al tema balneari. "Le proroghe non sono sufficienti – ha subito messo in chiaro Mauro Vanni, presidente nazionale Confartigianato Imprese Demaniali –, servono certezze nel futuro. Senza non ci sono imprese che possono lavorare. Io non sono contro il governo – ha precisato –. Anzi, di questo governo ho massima stima e credo sia l’unico che ci possa aiutare. Il turismo balneare rappresenta il 7% del Pil ed è un’eccellenza invidiata da tutto il mondo che dobbiamo salvaguardare. Noi vogliamo continuare ad investire e abbiamo la pretesa di continuare a fare il nostro lavoro". Per farlo, Confartigianato sottolinea la necessità di un...