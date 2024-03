Balneari: la pazienza è finita. Sospeso l’incontro alla Imm. Operatori sul piede di guerra

E’ stato sospeso a causa della pazienza ormai finita l’incontro a Carrarafiere di Sib Confcommercio e Fiba Confesercenti all’interno della rassegna Balnearia. Clima teso, con gli operatori che hanno detto il loro basta a una situazione di incertezza che si protrae da anni, tanto che l’incontro è stato chiuso prima che le parole diventassero troppo taglienti e che addirittura l’atteggiamento potesse degenerare. L’annosa questione Bolkestein che da vent’anni affligge la categoria sta facendo vivere in un limbo gli imprenditori balneari e sta bloccando tutto l’indotto che ne deriva. Governo e inerzia le parole d’ordine. "Il silenzio del governo ci sta uccidendo – ha detto Antonino Capacchione, presidente di Sib –. Cosa dobbiamo ancora aspettare? Qui rischiano 30mila imprese italiane. Ogni giorno perso è un’azienda che muore". Sulla stessa linea anche il vertice di Fiba Maurizio Rustignoli: "La situazione è drammatica. Se il governo non riesce ad intervenire è difficile pensare ad un futuro. La mappatura ha dimostrato la non scarsità della risorsa, ma adesso non c’è più tempo.

Il governo deve produrre una norma che sia condivisa con l’Europa e che in tempi rapidi ci tolga da questa situazione". Ha partecipato anche Marco Scajola, assessore della Regione Liguria e coordinatore del tavolo interregionale del turismo. "Le scelte le deve fare la politica – ha detto Scajola –, perchè non sono i tecnici che governano il paese. Il consiglio dei ministri è l’unico tavolo competente per decidere come affrontare la Bolkestein. Alle regioni non è stato concesso di partecipare al tavolo tecnico interministeriale che ha prodotto la mappatura, ma noi rimaniamo dalla vostra parte". "Occorre fare una norma che possa salvaguardare il settore – ha ribadito l’onorevole Salvatore Di Mattina –. E’ il momento di dare certezze ad un comparto che da troppi anni è in ginocchio e che ha contribuito allo sviluppo turistico del Paese". Le due associazioni hanno annunciato per i prossimi giorni una serie di iniziative per chiedere risposte adeguate al Governo.