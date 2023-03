Balneabilità a macchia di leopardo Qualità dell’acqua tra luci e ombre

Niente da fare per la costa apuana dove la qualità delle acque di balneazione non riesce a tornare ai risultati del 2020 quando era tutta eccellente, dal confine con la Liguria fino a quello con la Versilia.

Il decreto che è stato firmato in questi giorni dagli uffici della Regione Toscana in base ai risultati dei campionamenti della stagione 2022 e al numero dei divieti registrati nei tre anni precedenti per la presenza in mare di batteri fecali oltre i limiti – ossia escherichia coli ed enterococchi intestinali – certifica in particolare un peggioramento della situazione su Carrara, due variazioni su Massa che comunque non riesce ad avere un litorale in alta qualità lungo tutta la linea di costa. Si salva invece Montignoso: le zone di campionamento di Cinquale per il secondo anno consecutivo sono risultate tutte eccellenti, anche se la Bandiera Blu qua ormai non riesce a sventolare da due anni. Forse potrebbe essere questo l’anno del ritorno, dopo il ‘fuoco di paglia’ di maggio 2020. Partiamo da Carrara dove oltre alla zona Marina di Carrara ovest, passata da ’eccellente’ a ’buona’ nel 2021, questa stagione ci sarà una retrocessione pure per Marina di Carrara confine, anch’essa da eccellente a buona. L’unico punto di campionamento che resta al top della classifica è quello di Marina di Carrara. Sulla costa massese ci sono due notizie, una buona e una cattiva. Quella buona: il punto di campionamento vicino al fosso Lavello, Campeggi Ovest che comprende alcuni stabilimenti balneari e la spiaggia libera di via Baracchini, passa dalla classificazione ‘buona’ a eccellente. Ma la notizia negativa è che invece peggiora la qualità delle acque di balneazione vicino al cuore del centro marinello. Marina di Massa levante passa da eccellente a buona, la ‘macchia’ sul resto del lungomare che invece è eccellente. Poi c’è Cinquale che come detto ha due punti di campionamento a nord e sud della foce del Versilia e conferma la classifica eccellente.

Le aree eccellenti sono quelle candidate al riconoscimento della bandiera blu, Massa e Carrara lo hanno conquistato da diversi anni, Montignoso ce l’ha fatta solo una volta nel 2020. Confermati infine dalla Regione i divieti di balneazione permanenti. Ci sono quelli dovuti all’area portuale, uno su Carrara e uno subito dopo il confine a Massa. I divieti di balneazione per cause igienico-sanitarie sono invece alle foci dei fiumi: Parmignola e Fossa Maestra a Carrara, Magliano, Brugiano, Frigido e Magliano a Massa, il Versilia a Montignoso. Confermati, infine, per la prossima stagione quattro punti di campionamento per il controllo dell’alga tossica Ostreopsis Ovata nelle vasche formate dalle scogliere a Ricortola, Campeggi, Marina di Massa ponente e centro.

FraSco