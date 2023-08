Bagnone, viaggio nella storia tra gli antichi atti

Dalla Piazzetta Santa Maria, nel cuore di Bagnone, parte oggi alle 21 il sesto appuntamento del ciclo di storia locale Serate Lunigianesi. Monica Armanetti condurrà in “Viaggio attraverso l’amministrazione di Cosimo III tra le carte dell’archivio storico di Bagnone”, un percorso che permetterà di vedere i documenti conservati nell’archivio bagnonese e scoprire come un frammento della storia del territorio sia stato un tassello importante per l’articolato puzzle della macro storia. Le Serate Lunigianesi sono da vent’anni frutto della storica collaborazione tra l’Istituto Valorizzazione Castelli, Associazione Manfredo Giuliani per le ricerche storiche e etnografiche della Lunigiana, i Comuni soci Ivc e la Provincia. Nate per avvicinare i residenti alla conoscenza dei propri luoghi e delle proprie origini portando la storia nelle piazze, nei sagrati e nelle aie.

Info e prenotazioni: segreteria Ivc dal lunedì al venerdì (ore 9.30-12,30), tel. 0585-816524, [email protected]