Bagnone omaggia i suoi caduti Deposizione di fiori ai loro cippi

Il Comune di Bagnone commemora la Festa della Liberazione oggi con la deposizione di due corone al monumento ai Caduti e a Monumento ai Martiri della Libertà e mazzi i fiori ai cippi. La cerimonia comincia alle 10.30 in piazza Roma e prosegue in via Lungobagnone. Bagnone è stato importante teatro di lotta partigiana, basti pensare ai due sanguinosi scontri di marzo e luglio ’44 sulle alture del monte Barca: persero la vita 26 partigiani. "Il nostro Comune - spiega Luigi Leonardi, presidente del consiglio comunale - menzionato nella motivazione della Medaglia d’Oro alla Provincia di Massa per il contributo portato alla Resistenza, ha dato 92 suoi concittadini di cui 64 partigiani combattenti uomini, 5 donne partigiane combattenti, 16 patrioti e 7 staffette femminili, oltre a 23 vittime civili durante il terribile rastrellamento del luglio ’44, nonché decine di deportati. Abbiamo il dovere di ricordare e onorare questa giornata e mantenere viva la Resistenza, che ha conquistato la sovranità popolare, ossia la Repubblica".