"Bagni pubblici segnale di civiltà"

Il consigliere comunale della lega Andrea Tosi torna a chiedere bagni pubblici per chi frequenta la movida, ma anche per altre realtà. Così come proposto in una sua mozione approvata dal consiglio comunale. Nello specifico Tosi parla di un servizio essenziale in una zona frequentata dai giovani come via Rinchiosa. "A novembre – scrive Tosi –era stata approvata dal consiglio una mozione della Lega che impegnava la giunta a predisporre un piano urgente di bagni pubblici. Abbiamo sempre ritenuto che i bagni pubblici esprimano il grado di civiltà e la cultura di una città. Non sono mai stati un punto di forza della nostra città: oltre a Marina sono carenti anche nel centro storico e trovare servizi igienici effettivamente tali e accessibili è una necessità di tutti, in special modo in quelle zone, come quella di via Rinchiosa, molto trafficata negli orari notturni". "Dobbiamo purtroppo constatare che dopo 6 mesi nulla è stato fatto dall’amministrazione Arrighi – prosegue Tosi – dando una ulteriore prova di un grave immobilismo che la città assolutamente non merita. La situazione, così come più volte sottolineato anche dei residenti e commercianti, non può più andare avanti così. Per questo chiediamo con forza e con urgenza che si possa dare finalmente seguito alla mozione (che ricordiamo essere un atto ufficiale che impegna la giunta) approvata lo scorso anno e di pensare anche ad altre soluzioni che possano aumentare la sicurezza dei cittadini e turisti e rendere decoroso il centro di Marina di Carrara. Non possiamo infatti parlare di rilancio di Carrara in ambito lavorativo e turistico, senza pensare a questi servizi così essenziali. La giunta ci ascolti".