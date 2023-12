"Bagliori su tela: Ricami dipinti" di Dany Vescovi al Museo Diocesano di Massa

Le raffinate creazioni contemporanee di Dany Vescovi si confrontano con i preziosi manufatti: ricami, tessuti, argenterie e le opere di arte sacra realizzate da artisti come Jacopo della Quercia, Bernardino del Castelletto, Agostino Ghirlanda, Domenico Fiasella. È questo il filo conduttore della mostra “Bagliori su tela. Ricami dipinti”, inaugurata lo scorso 9 dicembre ed esposta fino al 3 marzo nelle sale del Museo Diocesano di Massa. Nel periodo natalizio il museo sarà sempre aperto dal mercoledì alla domenica dalle e 15 alle 19, chiuso il giorno di Natale e il 31 dicembre. Questa mostra è l’ultima tappa di un percorso che da anni vede il Museo Diocesano impegnato nel mettere a confronto arte antica e linguaggi contemporanei. Le opere di Dany Vescovi in mostra sono ventiquattro, tutte realizzate per questo evento, e offrono una originale interpretazione della natura traendo spunto direttamente dai capolavori custoditi nel museo. Lavori che sono stati realizzati dall’artista dopo una prima fase in cui ha fotografato i soggetti di natura (in questo caso i damascati, i broccati, i preziosi paramenti sacri seicenteschi e i dipinti), poi rielaborando le foto con un software apposito fino ad ottenere l’immagine desiderata per poi procedere alla stampa dei modelli. Un processo creativo, che, per la sua complessità e articolazione, rimanda ai procedimenti lunghi e minuziosi che caratterizzavano il fare delle antiche botteghe.

"Sono lavori quasi tutti di piccolo formato – ha spiegato Dany Vescovi –, una scelta che ho fatto per poter interagire meglio con le opere d’arte presenti nel museo e nello stesso tempo rispettandole senza riempire troppo gli spazi espositivi. Opere che ho realizzato prendendo ispirazione da particolari di quelle antiche che poi ho analizzato e approfondito sul tema della natura secondo il mio stile".

"Il linguaggio artistico di Vescovi – spiega Mauro Daniele Lucchesi dell’Associazione Quattro Coronati - riesce a far dialogare la dimensione figurativa con quella visuale geometrica astratta, affrancandosi dagli effetti decorativi e dagli artifizi visivi come quelli della prospettiva. In questo modo si addentra in un contesto creativo assimilabile a quello surrealista ma anche psichedelico, offrendo un concetto di classico per la natura morta e per il genere floreale, che obbliga l’osservatore a sperimentare nuove soluzioni fruitive e di narrazione". La mostra resterà aperta fino al 3 marzo al Museo Diocesano di Massa Via Alberica 26, dal mercoledì alla domenica dalle 15 alle 19. Per informazioni e prenotazioni: 0585499241, [email protected], Associazione Quattro Coronati, tel. 3716257954, e-mail: a.q@[email protected]