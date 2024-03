Bagarre sui posti hospice promessi. Casani abbandona l’assemblea

Un posto hospice per l’assistenza e la cura dei malati terminali sarà istituito, dal primo maggio, nel reparto di Medicina dell’ospedale di Pontremoli. Lo ha comunicato durante l’assemblea della Società della Salute della Lunigiana la direttrice generale dell’Asl Maria Letizia Casani. Ma la scelta è stata criticata dai sindaci Jacopo Ferri (Pontremoli) e Filippo Bellesi non solo per la localizzazione nel reparto, ma anche perché i posti previsti a Pontremoli erano due. Per il secondo letto la direttrice ha solo fatto promesse. "Prevedere un posto hospice in Medicina è un errore organizzativo e gestionale per più motivi - affermano i due sindaci - perché si perde posto letto ordinario che è assolutamente necessario. Poi frequentemente tale posto letto è anche utilizzato per pazienti paganti e quindi l’Asl perderebbe una possibile entrata. Infine regolare le diverse attività ed i differenti percorsi tra i pazienti in hospice e quelli in medicina è ritenuto da più parti complicato e sconsigliato".

Casani ha motivato la scelta con ragioni di carattere economico e ha rivendicato la propria prerogativa di indirizzo sottolineando che i sindaci non possono contestare la competenza amministrativa della direzione generale. Si è sollevata una bagarre con i sindaci che hanno chiesto le ragioni di tale presa di posizione. A quel punto la Casani ha abbandonato l’assemblea. "Non appena saremo in possesso dei verbali della seduta non mancheremo di sollecitare un’interrogazione ed una mozione urgenti in Consiglio Regionale - affermano Ferri e Bellesi - affinché possa essere rivista una decisione tanto sbagliata, nel momento in cui la Regione aumenta l’addizionale Irpef per la sanità, e possa essere stigmatizzato un comportamento tanto irrispettoso nei confronti dei diritti dei cittadini e dei ruoli istituzionali dei sindaci che li rappresentano".

La battaglia sui posti hospice è portata avanti da tempo. Per la Lunigiana ne sono previsti complessivamente 4, un numero esiguo di fronte ai bisogni, di cui 2 già da tempo operativi a Fivizzano. Gli altri 2 erano previsti a Pontremoli, ma l’operatività di questa predisposizione non è mai decollata. La questione però assume ormai i caratteri della disumanità. Persone ed intere famiglie anche di recente, sono state costrette a vergognose migrazioni quotidiane, non solo per visite o quant’altro, ma anche per accompagnare propri cari verso il fine vita. Con loro i pazienti si ritrovano nel momento più difficile dell’esistenza sballottati in luoghi sanitari lontani e diversi da quelli sempre frequentati e conosciuti, con ricadute davvero negative sulla loro stessa salute.

