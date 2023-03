Badante e nuora truffatrici Usavano il bancomat del nonno Condannate dal giudice

di Andrea Luparia

Sono state condannate le due donne accusate di avere derubato di 2.500 euro l’anziano che dovevano accudire come badanti. Ieri sera il giudice monocratico Valentina Prudente ha letto la sentenza di condanna. La badante è stata condannata ad un anno e 8 mesi di carcere, la giovane nuora a 12 mesi, pena sospesa. In sostanza il giudice ha accolto le tesi sostenute dal Pubblico ministero ma ha ridotto non poco la pena. Nella sua requisitoria il Pm infatti aveva sollecitato una condanna a 2 anni e 8 mesi per la badante e a 2 anni e 4 mesi per la nuora. L’avvocato difensore, invece, nella sua arringa aveva chiesto l’assoluzione per entrambe le imputate. La difesa presenterà ricorso?

Possibile, anche se probabilmente prima l’avvocato vorrà leggere le motivazioni della sentenza. Purtroppo però l’anziano accudito dalle due donne non potrà venire a conoscenza del verdetto. Data la tradizionale velocità della giustizia italiana, è morto senza sapere se le due donne erano colpevoli o innocenti delle accuse che erano state mosse nei loro confronti. Da notare che secondo l’accusa le donne avevano preso l’abitudine di usare il bancomat dell’uomo al fine di fare una serie di prelievi per spese private e non per il mantenimento del pensionato che era stato incautamente affidato alle loro cure. La principale utilizzatrice della carta di credito era la badante ma anche la nuora della donna avrebbe usato indebitamente il bancomat nel giorno in cui la badante era a riposo e lei l’aveva sostituita temporaneamente nella cura dell’ottantenne.