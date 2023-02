Babbo Natale... sciopera Nello spettacolo dei bimbi

Conto alla rovescia al teatro della Rosa di Pontremoli, dove domani sera alle 21 andrà in scena lo spettacolo intitolato “Il prossimo Natale? Un grosso guaio!”, evento finale del progetto teatrale a cura del Centro giovanile Monsignor G. Sismondo - Circolo Anspi, le cui attività sono disciplinate da una convenzione fra il Comune di Pontremoli, la Società della Salute della Lunigiana e il Centro giovanile stesso.

La performance che verrà rappresentata domani sera ha per tema la salvaguardia del pianeta: l’egoismo dell’uomo moderno e la sua indifferenza porteranno alla deriva la nostra amata Terra, quindi Babbo Natale decide di scioperare e i suoi Elfi cercano un modo per scuotere le coscienze. “Il prossimo Natale? Un grosso guaio!” costituisce l’epilogo del laboratorio teatrale che è stato fatto nell’arco di due mesi al Centro, condotto dalla professionista Monica Rosa, laboratorio che ha coinvolto bambine e bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni.

Questi ultimi mostreranno a tutti quanto sono bravi nella serata di domani al Teatro della Rosa, con gli applausi degli spettatori che di sicuro non mancheranno. Il Centro giovanile Monsignor G. Sismondo è attivo da circa trent’anni a Pontremoli, in via Reisoli 11, ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.30. L’ingresso al Centro è libero e questo offre ai giovanissimi che lo frequentano, la possibilità di un doposcuola dove fare i compiti, laboratori creativi e ludici. Recentemente il Centro è anche sbarcato su Tik Tok ed è presente, da tempo, su Facebook e Instagram. Il Centro giovanile Monsignor G. Sismondo fa parte della rete degli undici Centri giovanili operanti in Lunigiana, promossi dalla Società della Salute nell’ottica della prevenzione, che hanno fatto registrare ben 680 iscritti alla data del 31 dicembre 2022.