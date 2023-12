Babbo Natale bussa due volte all’Opa

Doppia donazione all’Opa di Massa. Babbo Natale e i suoi elfi sono arrivati grazie ai ragazzi di ’Megalodon modern barber’ che hanno sorpreso le famiglie ricoverate al reparto di cardiochirurgia pediatrica con tanti doni incartati. Accompagnati dalle volontarie dell’associazione ’Un Cuore un Mondo’ hanno regalato sorrisi, felicità e hanno reso il pomeriggio davvero speciale.

Ma Babbo Natale non si è fermato qui. Ha fatto visita anche alle case di accoglienza, dove ha consegnato i doni anche alle famiglie che sono ospitate, in attesa dell’intervento o di poter tornare finalmente a casa. Altri due ‘babbi Natale’ sono arrivati anche al reparto di degenza pediatrica e hanno portato doni davvero speciali. Si tratta di giochi nuovi raccolti tramite l’iniziativa del Centro Commerciale MareMonti di Massa ’Dona un gioco, fai felice un bambino’ in collaborazione con l’sssociazione Telefono Azzurro. Accompagnati anche dal direttore della galleria, Francesco Consigli, i doni sono stati consegnati per la Sala giochi del Reparto e per i piccoli degenti.