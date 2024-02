‘Azzurro donna’ affronta il tema della corretta informazione

“Donna, giornalismo e corretta informazione” è il tema dell’incontro organizzato da ‘Azzurro Donna Massa Carrara’, con la coordinatrice provinciale Martina Alibani. L’appuntamento è per sabato alle 16.30 nelle Sale del Teatro Guglielmi a Massa. Ad approfondire il tema saranno le relatrici Antonella Gramigna, giornalista e scrittrice che collabora con Nicola Porro per ‘Atlantico’ , autrice de “I mercanti del Caos”, e Sabrina Ulivi, psicologa clinica, psicoterapeuta ed esperta in psiconeuroimmunomodulazione. A introdurre la conferenza Martina Alibani, coordinatrice provinciale Azzurro Donna Massa Carrara. L’ ingresso è libero.

"L’impatto delle informazioni, urlate, false, disorientanti, deterrenti, fuorvianti, o comunque non veritiere, – spiega Antonella Gramigna – ha fatto da padrone ed ha, di fatto, dettato l’agenda politico-sociale del nostro Paese in questi ultimi anni. L’informazione, libera, laica, vera, è un bene prezioso, così come lo è chi, ogni giorno con serietà, professionalità, dovere civico e deontologico, divulga notizie per dare al cittadino la possibilità, il Diritto (per meglio dire) alla Conoscenza. Perché senza conoscenza, c’è ignoranza, e paura. E la disinformazione, nonché la gogna mediatica porta a serie conseguenze. Episodi riferiti a ciò ne conosciamo. Sarà mai possibile recuperare quella qualità della informazione che renda tutti più consapevoli e non in balìa del vento che tira, dei titoloni acchiappa click, o del potente di turno che spinge su fronti a lui maggiormente utili? E davvero “sorvegliare” le fonti significa imbavagliare l’informazione? Oppure significa verità e quindi sicurezza psicosociale per il singolo e tutta la comunità?" Domande alle quali le due relatrici, protagoniste dell’incontro, cercheranno di dare risposte nel corso dell’incontro sabato alle Sale del Teatro Guglielmi.