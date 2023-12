Azzurri sulla strada giusta. Il terzo posto fa sognare

Terzo posto solitario in un girone difficilissimo con 34 punti conquistati, due in più rispetto alla passata stagione. La Carrarese con le vittorie nei derby contro Lucchese e Pontedera ha chiuso il girone d’andata col botto. Certo il distacco dalla vetta della classifica è già abissale (-12) ma più per lo straordinario cammino che sta facendo il Cesena, che sta tenendo una media punti irreale (2,42), che per reali demeriti degli azzurri.

La squadra di Alessandro Dal Canto l’auspicato passo avanti lo ha fatto eccome, migliorandosi quasi in tutto. Dicevamo dei punti fatti, 34 contro i 32 della passata stagione, che rendono quella attuale la miglior prima parte di campionato di sempre della Carrarese. Il numero di vittorie è rimasto lo stesso (10) ma due sconfitte si sono tramutate in pareggi. Il dato più eclatante è quello relativo alla tenuta difensiva con la squadra che è diventata la meno battuta del campionato con soli 13 gol presi. Primato condiviso con Cesena e Torres. Sono state ben 9 le gare concluse sin qui senza subire gol. La Carrarese, che a fine girone d’andata lo scorso anno aveva incassato 6 reti in più, è cresciuta tantissimo sotto il profilo dell’organizzazione difensiva e dell’attenzione ma ha aumentato innegabilmente anche lo spessore qualitativo dei propri interpreti.

Bleve, Di Gennaro, Illanes e Coppolaro in questo senso sono stati degli acquisti top per la categoria e stanno dimostrando sul campo tutto il loro valore assieme alla confermato Imperiale. Sempre in raffronto alla passata stagione, invece, il bilancio è negativo alla voce gol fatti, scesi da 26 a 20. E’ qui che la Carrarese può e deve migliorare perché al momento ha soltanto l’undicesimo attacco del girone. Troppo poco per chi nutre ambizioni importanti. La squadra sta incontrando indubbiamente delle difficoltà nel trovare la via della rete. Sono arrivati meno gol in primis dall’attacco con Capello e Panico autori di 5 centri a testa e Simeri soltanto di uno. Il centrocampo ha dato una mano ma fino ad un certo punto. Ha segnato due reti Palmieri; una Schiavi, Zuelli e Belloni. In difesa ha confermato le sue doti realizzative Di Gennaro (3 gol). C’è bisogno di un maggior coinvolgimento generale nella manovra offensiva e soprattutto di un più concretezza sotto rete dove spesso si è peccato d’imprecisione.

Gianluca Bondielli