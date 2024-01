Azzurri a caccia di punti con un occhio al mercato. Bocche cucite sui ’colpi’

La Carrarese cercherà domenica sera di mantenere l’appellativo di "Signora dei derby" che si è conquistata sul campo al termine del girone d’andata. La squadra azzurra, infatti, sin qui è riuscita a far sue tutte le partite che la mettevano di fronte alle altre compagini toscani. Ha iniziato la serie battendo proprio l’Arezzo (1-3) e l’ha continuata contro Lucchese (1-0) e Pontedera (1-2). Si sa che le vittorie nei derby per la tifoseria hanno sempre un sapore ed un valore particolare. Ecco perché superare di nuovo i granata dopodomani allo stadio dei Marmi sarebbe il modo migliore mettere definitivamente nel dimenticatoio il pari di Fermo che è stato vissuto dall’ambiente come un mezzo passo falso.

Gli "uomini derby" per gli azzurri sono stati sinora Capello e Di Gennaro, autori entrambi di due reti, con la presenza del primo che resta però ancora in dubbio per un affaticamento muscolare. La vigilia di Carrarese-Arezzo è caratterizzata anche da una finestra di mercato che sta entrando nel vivo e che le due squadre stanno vivendo in maniera opposta. Silenzio assoluto in casa Carrarese dove non sembra si voglia o si abbia necessità di fare granché.

Tanti movimenti in ballo ad Arezzo dove al contrario è stata indetta addirittura una conferenza stampa per aggiornare sulle trattative in corso. E’ stato proposto un rinnovo da top player a Pattarello; si cerca un attaccante con contatti in corso con Forte (Sestri Levante) e Pinzauti (Lecco); si lavora alle uscite di Kozak, Poggesi, Zona e Borra. Gianluca Bondielli