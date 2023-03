’Azione’ perde pezzi: "Io con la Lega? Mai"

La scelta di Azione di sostenere l’ex sindaco Francesco Persiani non è passata inosservata. Si dice perplesso l’ex candidato alla Camera Nicola Del Sarto: Da candidato alle elezioni politiche del terzo polo sono perplesso sulla scelta di appoggio all’ex sindaco, espressione di un partito populista di destra come la Lega. Persiani ha cercato nell’ultimo anno di rifarsi un’immagine civica, dopo che per anni è stato un sindaco leghista che ha, nell’ordine, organizzato manifestazioni per Salvini con tanto di post pubblici in cui sbandierava un rapporto privilegiato con il Capitano. La Lega di Massa, con la quale Azione si alleerà per amministrare, è una lega a forte trazione Salviniana, basti guardare i profili social dei loro candidati di spicco alla carica di consiglieri comunali. Come farà Azione a dialogare con loro quando si tratterà di parlare di politiche per la famiglia? Per l’immigrazione? Per l’inclusione sociale? Per la Bolkestein? Per la sanità? Per la visione del progresso? I punti di contatto e i valori del partito di Salvini ed Azione sono secondo me inconciliabili".

"Persiani – prosegue –non ha avuto una visione di città, risultando completamente incapace di far fare a Massa quel salto di cui ha estremamente bisogno. Penso alle bonifiche, alla sanità territoriale, alla tutela dell’ambiente e della montagna, alla messa in sicurezza del territorio, all’innovazione tecnologica e alle opportunità lavorative per i nostri giovani, all’integrazione della nostra zona con l’ecosistema imprenditoriale toscano, all’attrazione del turismo di qualità, alla preparazione di un’offerta culturale all’altezza. Su tutte queste tematiche, in 5 anni, il nulla assoluto. A vedere le promesse fatte alla città nel 2018, cito solo quella di uscire da Gaia o di riaprire il teatro in 100 giorni, vien da sorridere". Per poi concludere: "Mi sono iscritto ad Azione perché vedevo la possibilità di creare un campo riformista e liberal-socialista nuovo, che andasse al di là degli steccati ideologici e delle contraddizioni che hanno attanagliato la coalizione progressista di centrosinistra negli ultimi anni. Purtroppo, la scelta di Azione è stata diversa rispetto alle mie aspettative. la rispetto ed auguro il meglio a compagni di viaggio con cui ho condiviso tanti momenti, ma, per coerenza personale, non posso fare parte di questa battaglia".