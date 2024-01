Azione, importante incarico per Pelliccia. E’ responsabile regionale degli enti locali

Il segretario regionale di Azione Toscana Marco Remaschi ha ufficializzato le nomine dei membri della segreteria regionale che dovranno affrontare i prossimi appuntamenti elettorali. Alla provincia di Massa Carrara è stato riconosciuto il grande impegno e gli straordinari risultati di Azione, con la nomina del segretario provinciale Riccardo Pelliccia a responsabile regionale degli enti locali. Pelliccia avrà il compito di coordinare i territori toscani in tutte le sfide che Azione affronterà da qui fino alle elezioni regionali del 2025. Il neo responsabile degli enti locali dovrà iniziare dalle amministrative del prossimo giugno dove 183 Comuni andranno al voto, di questi ben 150 sopra ai 15mila abitanti e 3 capoluoghi di provincia. "Sono molto contento – dichiara Pelliccia – per la stima e il riconoscimento che il segretario Remaschi mi ha voluto dimostrare. Sono consapevole del grande lavoro che mi aspetta. Azione nei prossimi due anni dovrà crescere e dimostrare l’importanza di un grande partito riformista all’interno di comuni, province e regione. Mi metterò subito in contatto con tutti i segretari provinciali e comunali coinvolti nelle elezioni per iniziare un percorso condiviso su temi, programmi e alleanze. Voglio ringraziare tutti i militanti e gli eletti di Azione in provincia che, con il loro impegno, ci ha permesso di avere grandi risultati sul territorio e importanti riconoscimenti a livello regionale. Massa Carrara, infatti, è risultata la provincia con il maggior numero di iscritti in rapporto agli abitanti e la terza in termini assoluti".