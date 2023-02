Avvocati e giudici insieme Si parla della riforma Cartabia

Importante appuntamento, questo pomeriggio, per gli avvocati del foro di Massa, per i magistrati e probabilmente anche per gli studenti di Giurisprudenza. Dalle ore 15 alle 18, infatti, nella sala del consiglio comunale di Massa, si parlerà della riforma Cartabia e della sua applicazione concreta. Il tema è: “Criticità per i difensori e prassi applicative”. L’iniziativa è stata organizzata dalla Camera Penale di Massa e vede la partecipazione, come oratori, di Valentina Prudente, magistrato presso il Tribunale di Massa e referente Magrif, dell’avvocato Giuseppe Campanelli, del foro di Roma, presidente del circolo giuristi telematici, e dell’avvocato Andrea Guido, del foro di Genova. A moderare l’incontro è l’avvocato Claudia Volpi (nella foto), del foro di Massa, che è anche presidente della Camera penale del nostro territorio. Il convegno vale anche tre crediti formativi per i corsi di formazione del consiglio dell’ordine degli avvocati. Per ulteriori informazioni [email protected]