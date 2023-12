Avventure di camminatori. I racconti dei protagonisti

Camminare ai giorni nostri è essere profeti. Serata emozionante quella offerta dal Panathlon Club di Pontremoli-Lunigiana alla trattoria Da Norina per la conviviale di novembre. Ospiti del Club, presieduto da Aldo Angelini, sono stati i “Camminatori e le loro esperienze religiose e avventurose“. C’erano Sante Talamini e Emiliano Citarella che hanno parlato soprattutto della loro passione del camminare con l’ausilio di proiezione di immagini. Ha esordito Citarella, iscritto al Cai, che ha illustrato con splendide foto il percorso massacrante del Tor des Géants, gara trail di 330 km con 24mila metri di dislivello che si svolge in Valle d’ Aosta a settembre. Poi è intervenuto Talamini, promotore della Pontremoli Francigena Half Marathon che è ripresa dal 2023, dopo il Covid. Durante la sua permanenza lavorativa a Ivrea ha iniziato a fare corsi di arrampicata e guida ambientale, dagli anni ’80 frequenta l’Appennino Tosco-emiliano, le Alpi Apuane e varie vie di arrampicata con saltuarie spedizioni nelle Alpi raggiungendo per 19 volte altezze superiori a 4000 metri. Da quindici anni è nata in lui la passione dei “cammini“ religiosi e non: tra i tracciati percorsi i cammini francese, primitivo, portoghese (sendalitoral e centrale), inglese e la Ruta Santiago Finisterre Muxia. Tra gli Italiani la via Francigena la via degli Dei, la via degli Abati, la via di San Francesco e la via del Volto Santo. Talamini, attraverso le sue fotografie, ha mostrato agli ospiti i diversi cammini intrapresi, soffermandosi sul Cammino di Santiago. Molte le domande dei soci Panathlon, alla fine il presidente Angelini ha sottolineato che la passione in entrambe le esperienze è la stessa che anima i soci Panathleti nel divulgare i valori dello sport.