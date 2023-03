Avventure con le... Carte di viaggio Tutti a bordo de “La nave dei folli“ Al timone c’è lo scrittore Steiner

Dopo il grande successo di pubblico riscosso con la presentazione del libro – ambientato in una Lunigiana immaginaria – intitolato “Ufo 78“ del collettivo di scrittori Wu Ming, il circolo Arci Agogo, insieme al Comune di Aulla, dà appuntamento a sabato per il secondo incontro della rassegna "Carte di viaggio - Tre libri per attraversare il mondo", che avrà luogo, dalle 16,30, nella Sale delle Muse di Palazzo Centurione.

Ha un grande merito il circolo Arci Agogo: quello di avere contribuito a rivitalizzare Aulla, dal punto di vista sociale, dopo l’alluvione del 25 ottobre 2011, che soffocò nel fango anche gli spazi di aggregazione. Da allora, infatti, il circolo Arci Agogo ospita progetti di accoglienza, corsi di lingue e una scuola di musica nei locali della ex stazione ferroviaria in piazza Roma. Con lo stesso intento è stata organizzata la rassegna intitolata “Carte di viaggio - Tre libri per attraversare il mondo“, che nasce dall’incontro tra il percorso che il circolo Arci Agogo ha sviluppato negli anni a partire dal gruppo di lettura mensile e la sensibilità dell’amministrazione comunale, attenta alla promozione del territorio anche attraverso la lettura.

Il nuovo appuntamento è fissato dunque per sabato alle 16,30 nella Sala delle Muse, con la presentazione del libro "La nave dei folli - Un diario di bordo" di Marco Steiner: si tratta del resoconto del viaggio, apparentemente impossibile, di Indio, un marinaio di origini sudamericane internato nel manicomio di San Servolo, un’isola della laguna di Venezia. In una notte illuminata da una strana doppia luna, ad un piccolo gruppo di internati viene offerta un’insperata opportunità di fuga: un oscuro veliero accosta silenziosamente all’isola senza nessuno a bordo.

“Carte di viaggio“ si concluderà giovedì 20 aprile alle 21, ancora nella Sala delle Muse, con la presentazione del libro "La doppia presenza" di Marco Rovelli. E’ la storia di Sara, una diciottenne nata e cresciuta a Rozzano, nell’hinterland milanese. I suoi genitori sono venuti dal Bangladesh, ma di quel luogo lei sa ben poco. Eppure non è totalmente italiana: gli altri non l’hanno mai fatta sentire tale e adesso sta prendendo coscienza piena di questa sua doppia natura. Una doppia assenza o, forse, una doppia presenza.