Avis, allarme sangue La raccolta cala dell’11%

Cala la raccolta di sangue Avis in provincia: nel 2022 le donazioni sono state 9.542, contro le 10.729 del 2021 (meno 11,06%). In Lunigiana soltanto Aulla registra una sostanziale tenuta (meno 4 donazioni), mentre nella zona apuana si difendono meglio Fosdinovo (- 11) e Montignoso (- 12). A fronte di questo, conforta il numero delle donne under 25 donatrici, in costante ascesa. Sono i dati resi noti in occasione della 52ª assemblea regionale di Avis Toscana, che si è tenuta a Follonica. L’analisi provinciale si inserisce in un contesto regionale di sofferenza diffusa, determinata da una diminuzione totale delle donazioni nell’ordine del 3,9% in Toscana (erano 211.892 nel 2021, sono diventate 203.640 nel 2022). Il calo regionale delle donazioni – è stato evidenziato nel corso dell’assemblea – si relaziona ad una flessione generale del numero dei donatori in Toscana, così come diminuisce anche la quota delle donazioni pro capite. In questo contesto Avis Toscana continua a rappresentare il 52% della raccolta totale, mentre il 37% arriva da altre associazioni e l’11% da non associati.

"A fronte di un quadro complesso a livello regionale – commentano Giancarlo Battistini, presidente Avis Zonale Lunigiana, e Lucian Martisca, vice presidente Avis Zonale Massa Carrara – ci infonde sicuramente fiducia il contributo fornito dalle fasce più giovani. La loro sensibilizzazione e l’impegno attivo che ne consegue sono linfa per gli anni a venire. Nel frattempo, dobbiamo riuscire a compiere uno scatto per ridurre il gap nell’immediato: la sinergia sempre più stretta con i centri trasfusionali, unita a una comunicazione continuativa e penetrante, possono aiutarci a correggere il trend".