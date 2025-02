"Avete curato mio padre". Un grazie arriva da Detroit

I ringraziamenti per la struttura di Oncologia dell’ospedale “Apuane” questa volta arrivano da un medico specializzando in Ortopedia a Detroit. La lettera è arrivata dallo Stato del Michigan al direttore del reparto, Andrea Mambrini, come ringraziamento per le cure prestate al padre, un medico neurologo di origine albanese, deceduto nei giorni scorsi dopo essere stato seguito per tre mesi dalla struttura e dieci giorni di ricovero al Noa. "Dire addio a mio padre mentre si consumava nel letto d’ospedale è stato estremamente difficile – dice il giovane specializzando – . Ma sono stato contento di vedere come ci si prendeva cura di lui. Volevo farle sapere che in questi ultimi tre mesi è stato molto felice e soddisfatto di essere sotto le sue cure. Ha tenuto a degli standard molto elevati e ha parlato molto bene di lei. Sono davvero grato per le cure che ha e avete fornito a mio padre".