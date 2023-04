Avenza rivuole la “sua” festa Scontro a tu per tu con la sindaca "Ora è solo un evento commerciale"

di Alessandra Poggi

È stata una tappa accesa e molto partecipata, quella del tour di Serena Arrighi ‘Fuori dal Comune. A tu per tu con la sindaca’, che ieri pomeriggio ha toccato la frazione di Avenza. Tema centrale dell’incontro, che si è svolto nella ex circoscrizione di via Sforza, non poteva che essere la fiera di San Marco, che sulla scia della sperimentazione a 5 Stelle vede ricollocare i banchi sul viale XX Settembre. Una dislocazione che per cittadini e commercianti del centro storico va a snaturare una festa ‘sacra’, e che così diventa solo commerciale.

Il “succo” della protesta è che gli ambulanti non vogliono andare in determinate strade del centro storico di Avenza perché meno appetibili. Gli animi si sono scaldati molto dopo l’intervento dell’avvocato avenzina Doc Elisabetta Borri che faceva notare che si stava snaturando una fiera e si stava mancando alla parola data a don Marino Navalesi. "Per don Marino ho il massimo rispetto – ha ribattuto la sindaca Serena Arrighi – ma non può essere la figura più importante di Avenza".

Una frase che ha molto amareggiato il parroco e i presenti, perché don Marino non è semplicemente il parroco di Avenza, ma è un importante punto di riferimento per la comunità non solo a livello spirituale. "Se Serena ha detto che si è impegnata e non ha potuto fare niente per riportare la fiera nel centro storico io ci credo – ha risposto il parroco – la cosa che mi manda via deluso è che abbiamo snaturato il senso della nostra festa, che non è una festa commerciale. Abbiamo snaturato quella che è un pezzo di storia che fa parte del cuore delle persone. Lei sarà la prima cittadina e io sarò l’ultima come ‘cicciola’. San Marco non doveva essere un problema ci dovevamo svegliare con i banchi dove sono sempre stati. Pagheremo di aver stravolto la festa. Ho ascoltato tutti quelli che sono venuti a parlare con me in campagna elettorale. La nostra è la parrocchia più grande. Lo scorso anno ho faticato molto perché alla mia porta bussano tante persone e non l’ho mai chiusa". Il riferimento di don Marino è stato alla pesca di beneficenza che fa la parrocchia in occasione di San Marco che, avendo cambiato il circuito della fiera, non è andata bene come nelle passate edizioni.

Oltre alla sindaca erano presenti l’assessore Carlo Orlandi, la vice sindaca Roberta Crudeli, l’assessore Moreno Lorenzini, l’assessore Elena Guadagni e l’assessore Lara Benfatto. I cittadini hanno esposto i molti problemi di Avenza, a partire dalla sicurezza. "Avenza è un territorio conteso da bande malavitose" ha detto qualcuno. Poi l’illuminazione, la mancanza di parcheggi. In molti hanno accusato la sindaca di aver frequentato numerosi bar di Avenza "solo in campagna elettorale" come ha sottolineato la commerciante Michela Pinelli durante il suo acceso intervento. La replica della sindaca: "Non è vero, oggi siamo qui e non siamo in campagna elettorale".