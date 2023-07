Avenza, Fondo Comunale Abbandonato Usato come Vespasiano d'Emergenza

Perché al civico 4 di via Toniolo c’è un fondo comunale abbandonato e usato come vespasiano d’emergenza? A chiederselo sono gli abitanti di Avenza. Quel fondo abbandonato da anni è inutilizzato, e dopo essere diventato una sorta di discarica adesso è usato anche come wc dai tanti balordi che frequentano la zona. I residenti si dicono indignati e qualcuno di loro si è munito di guanti di gomma e candeggina per dare una ripulita a quel fondo di proprietà del Comune da cui arrivano odori nauseabondi di urina. La domanda dei residenti è semplice: "Come mai si lascia un fondo in queste condizioni?". E questo anche a fronte di alcune richieste avanzate da alcuni condomini di via Toniolo 4 che avevano chiesto di poter affittare o acquistare lo spazio in questione, o di alcune associazioni che ne avevano chiesto il comodato gratuito, ma senza ottenere nessuna risposta. La fame di spazi da parte delle associazioni è tanta, e vedere quel fondo vuoto sta creando diversi mal di pancia. In particolare i residenti di via Toniolo e delle zone attigue hanno già fatto presente all’amministrazione e alla sindaca Serena Arrighi il problema delle mal frequentazioni della zona, come anche del degrado. E quel locale abbandonato si aggiunge alla mappa dei luoghi degradati. Insomma i cittadini in sostanza chiedono o che venga assegnato a una delle tante associazioni del territorio, o quantomeno che venga messo in sicurezza impendendo a chi passa di lanciare sporcizia all’interno o peggio che venga usato come bagno pubblico.

A.P.