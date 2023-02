Avenza: due rastrelliere per la stazione

Carrara, 21 febbraio 2023 – Due nuove rastrelliere per le biciclette alla stazione di Avenza.



Sono state installate dal Comune di Carrara questa mattina due nuove rastrelliere per le biciclette alla stazione di Avenza. L’intervento dopo la richiesta dei pendolari che reclamavano un sito per posteggiare le biciclette. “Si tratta di un piccolo gesto, ma comunque importante da diversi punti di vista – spiega l'assessore alla Mobilità Elena Guadagni -. Anzitutto andiamo a garantire un servizio a tutti quei cittadini che quotidianamente raggiungono la stazione di Avenza in bicicletta e fino ad oggi non avevano un posto sicuro dove lasciarle, le rastrelliere inoltre ci auguriamo serviranno anche per garantire un maggior decoro in tutta l'area dove a oggi le due ruote sono parcheggiate alla meno peggio. Piccoli gesti come questi crediamo poi che siano la necessaria base per una complessiva programmazione di uno sviluppo più sostenibile di tutta la mobilità cittadina”. “Queste rastrelliere – aggiunge il cittadino incaricato per le Politiche giovanili Davide Diamanti – ci sono state chieste anche da tanti ragazzi, da tanti studenti che quotidianamente frequentano la stazione di Avenza e che in molti casi la raggiungono in bicicletta. L'amministrazione ha quindi ascoltato le loro richieste, le ha fatte proprie e ha provveduto ad accoglierle”