"Avenza dimenticata". La Pro Loco all’attacco

Avenza non esiste. Dopo la variazione di bilancio approvata dal consiglio la Pro loco sulla via Francigena sostiene che l’amministrazione sia contro il quartiere. "Nella sequela di interventi neppure un pugno di spiccioli per fronteggiare la deriva sociale e culturale di Avenza, grande un quarto del Comune. Com’è possibile dimenticare un luogo così strategico? Nella ‘Carrara che vogliamo’ neppure una menzione sulla sala Amendola, nonostante la sindaca abbia promesso lo stanziamento per la risistemazione della sala convegni. Come dovremmo interpretare il rifiuto della nostra sindaca, comunicatoci via mail, di partecipare alla riunione pubblica del 3 giugno per il centro culturale Amendola indetta dalla Pro Loco di Avenza e dai cittadini per improrogabili impegni?". "Se non ci saranno ripensamenti la nostra sindaca sarà la prima grande assente illustre"- rivolgensi alla giunta la Pro Loco rivendica "l’appartenenza al nostro mal curato ma meraviglioso territorio, che dalla corona delle Apuane arriva fino al mare. Sappiamo che la nostra battaglia, quella per un nuovo centro culturale polifunzionale, può essere la battaglia di tutti.

Rinnoviamo l’invito a tutta la cittadinanza, alle associazioni e a tutti i nostri amministratori di partecipare alla riunione del 3 giugno alle 21,30 nel giardino di Casa Pellini".

Sullo stesso argomento interviene anche l’ex componente della Circoscrizione di Avenza, Cesare Micheloni. "Il Piano Marshall per la rinascita di Carrara è in rampa di lancio, ma la scelta di non menzionare Avenza nell’elenco di opere e investimenti non ha indubbiamente precedenti storici – scrive Micheloni –. Quando la sindaca tira in ballo il bando delle periferie cita solo Carrara centro e in pompa magna annuncia che gli interventi dell’amministrazione comunale consentiranno di riaprire palazzo Rosso e palazzo Pisani, ma omette di pronunciarsi in merito all’ex capannone del Cat di Avenza. Infine alcuni giorni fa abbiamo appreso dalla stampa che anche per quanto riguarda la programmazione di eventi culturali e manifestazioni di spettacolo Avenza è stata nuovamente saltata".