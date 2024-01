Avenza dimenticata: "Da noi soltanto carbone"

La fine delle festività non cancella i malumori dei commercianti di Avenza, che si sono sentiti "dimenticati" e "penalizzati" per addobbi e luminarie. Tra questi c’è Valentina Stagi della storica merceria ‘Dalla Elba’ sul ponte di via Gino Menconi, che in una lettera indirizzata al nostro giornale esprime tutta la sua amarezza. "Ad Avenza solo carbone – scrive Stagi –. Da commerciante di un negozio storico posso dire che le feste sono finite con l’amaro in bocca. Ma lo sa chi amministra la nostra città cosa voglia dire tenere una vetrina aperta di questi tempi? No l’amministrazione non lo sa. Da noi sono venuti come al solito a chieder voti, per poi dimenticarsi appena seduti nei vari scranni. Quest’anno ci tenevamo a fare una bella cosa, avere luci nel tratto di strada che già con Avenza Medievale era stato dimenticato (solo noi che pure congiungiamo il nuovo con il vecchio), abbiamo atteso l’addetto per il preventivo, ma non si è neppure presentato, come sempre, nonostante volessimo pagarcele. Sarebbe bastato anche un solo filo, ma niente. Poi si legge che la colpa è della mancata coesione tra esercenti, ma questo assolutamente non corrisponde al vero, visto che noi del vicinato abbiamo ottimi rapporti e puntiamo ad una comune valorizzazione del posto di lavoro che per noi è vita". "Ci sarebbe piaciuto almeno, visti gli articoli usciti in proposito, un saluto, una pacca sulle spalle, una visita se non della sindaca, almeno di un assessore, magari quello al commercio, per un confronto e un conforto – conclude Valentina Stagi –, non per un acquisto, ci mancherebbe, ma solo per sentirci meno abbandonati. Ho aspettato che finissero le feste per scrivere questo mio sfogo, perché da ottimista ho voluto sperare di ricredermi. Ma nulla. Per l’amministrazione comunale noi avenzini non esistiamo proprio. E allora state pure nelle vostre stanze, non uscite proprio perché siamo in tanti neri come il carbone che ci avete regalato".