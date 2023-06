Avenza chiede servizi Sanità, decoro e spazi le necessità della frazione

La casa della salute, la necessità di vigilare sugli incivili che abbandonano i rifiuti, ma anche la proposta di recintare il parco Ugo La Malfa ed eliminare i tetti in amianto. Sono solo alcune delle richieste arrivate da residenti e commercianti di Avenza nuova nel corso dell’incontro ’Fuori dal Comune. A tu per tu con la sindaca’, l’altro pomeriggio al centro commerciale La Prada. Cittadini e operatori hanno chiesto anche una maggiore cura del verde, più pulizia e hanno rivendicato la necessità di spazi di aggregazione, ma soprattutto l’urgenza di potenziare i servizi sanitari su Avenza così da rendere la frazione più stabile sotto l’aspetto del diritto alla salute.

Ad incontrare i cittadini la sindaca Serena Arrighi e gli assessori Roberta Crudeli, Elena Guadagni, Carlo Orlandi e Moreno Lorenzini. "C’è stata segnalata la presenza di amianto su diversi palazzi – ha detto Arrighi – : è un tema che riguarda la salute pubblica e di sicuro interverremo, così come vogliamo venire incontro a quei residenti che stanno aspettando di acquistare i terreni su cui sorgono le loro case. E’ una questione lunga e complessa, ma faremo di tutto per agevolare queste persone cominciando con il lasciare sempre aperta la possibilità di chiudere la trattativa". Sulla casa della salute ha risposto la vice sindaca Roberta Crudeli. "Sui temi della sanità e della salute questa amministrazione ha contatti quasi quotidiani con la direzione dell’Asl – ha detto Crudeli –. Avenza in questi ragionamenti è sempre centrale perché qui c’è la casa della salute, che già ora è la più grande del Comune, ma che dovrà essere ancora ampliata grazie ai fondi che sono già stati stanziati".

Un incontro molto partecipato ma che l’orario fissato alle 18, non è piaciuto a tutti, come a Claudia Rinaldi, titolare del negozio di pelletteria del centro commerciale La Prada. "Avrei voluto partecipare ma i negozianti a quell’ra sono a lavorare – dice –. Avrei avuto tante cose da dire, a cominciare dal volantino che in campagna elettorale era stato realizzato apposta per Avenza ovest. Un volantino di cui devo ancora vedere realizzata una sola cosa, oltre agli altri problemi che ci sono. Volevo dire tante cose, ma visto l’orario non ho potuto dirle". ‘Fuori da Comune. A tu per tu con la sindaca’ tornerà a luglio con le tappe di Fossola e Codena.