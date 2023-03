Avenza, allarme truffe Si fingono parenti e spillano soldi Anziani nel mirino

di Alessandra Poggi

Si fingono parenti dei vicini, dicono di essere clienti di palestre o negozi mandati a chiedere i soldi per i resti, dicono di aver lasciato la borsa a casa, di essere rimasti senza benzina. Insomma le scuse sono le più variegate e anche ben studiate e credibili, ma lo scopo è sempre quello: suonano i campanelli delle abitazioni, a volte anche nel cuore della notte, per chiedere soldi raggirando le persone. Soprattutto anziane. La denuncia arriva da commercianti e residenti di Avenza, in particolare della parte storica, ma casi analoghi e con gli stessi protagonisti sono accaduti a Marina e persino a Massa. A chiedere i soldi una coppia formata da marito e moglie. Lui sulla quarantina alto, con la barba, capelli castani corti e folte sopracciglia, lei avrà più o meno la stessa età, sul metro e cinquanta, capelli biondi, occhiali e occhi chiari. La coppia potrebbe avere le ore contate perché da lunedì commercianti e residenti sfileranno davanti ai carabinieri per sporgere denuncia, anche se qualcuno lo ha già fatto. Sono parecchie le persone che sono state truffate dai due. Ignari della scusa usata per il raggiro hanno allungato banconote da 10 e 20 euro per aiutare i finti malcapitati. A volte hanno bisogno di soldi perché non funziona il bancomat, altre volte si sono finti clienti di una scuola di musica che ormai aveva chiuso e avevano lasciato la borsa con i denari all’interno, altre ancora hanno chiesto soldi per fare benzina spacciandosi per nipoti dei vicini di casa, e con la promessa che all’indomani quegli stessi vicini li avrebbero restituiti. E poi c’è la scusa che devono prendere il treno per andare a lavorare, ma siccome si sono chiusi fuori di casa non sanno come raggiungere il posto di lavoro senza soldi.

Secondo il racconto di una commerciante l’uomo venuto a sapere delle denunce o le avrebbe addirittura telefonato sul cellullare (non si sa come abbia avuto il numero), e fingendosi un carabiniere l’avrebbe assicurata di non andare in caserma visto che la coppia era stata arrestata e non c’erano state altre segnalazioni in merito a truffe.