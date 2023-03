Avanti tutta con il biodigestore Cermec avvia l’iter del progetto

E’ partita in via ufficiale la procedura di Autorizzazione integrata ambientale che serve a dare gambe al progetto dell’impianto di valorizzazione aerobica ed anaerobica di rifiuti biodegradabili, con produzione di biometano, all’impianto Cermec di Massa. Era uno dei documenti che mancava alla pratica dopo che la società aveva ottenuto il via libera dalla Regione sul piano industriale da oltre 36 milioni di euro senza dover passare dalla Valutazione di impatto ambientale. Proprio nei giorni scorsi il Coordinamento dei comitati e delle associazioni Cca Dbr aveva evidenziato alcuni passaggi mancanti nella procedura autorizzativa per rendere tutto corretto e trasparente.

Dopo l’esclusione del procedimento autorizzatorio unico regionale, si era quindi svolta l’assoggettabilità a Via ritenuta non necessaria. Ora tocca alla modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale. Cermec deve infatti cambiare quella rilasciata nel 2021 e le successive modifiche, che ancora vedono nell’impianto di via Longobarda e via Dorsale il trattamento meccanico dei rifiuti. Il 22 febbraio la società consortile, oggi guidata dall’amministratore unico Lorenzo Porzano, aveva presentato tramite lo sportello unico attività produttive la domanda di modifica sostanziale per la nuova Aia relativa al revamping dell’impianto di gestione rifiuti, perfezionata poi il 27 febbraio.

Procedura che si è aperta in via ufficiale nelle ultime ore e adesso ci sono 150 giorni per concludere il procedimento. Per tutte le valutazioni del caso, sono chiamati a intervenire i soggetti competenti per territorio e materia ed è già stata fissata la prima Conferenza dei servizi istruttoria che si svolgerà il 20 maggio per esaminare l’istanza. Il nuovo impianto, come previsto dal piano industriale che a oggi sarà interamente finanziato da Retiambiente, prevede la realizzazione di un impianto di compostaggio di qualità con tecnologia anaerobica e produzione di biometano da immettere nella rete nazionale.

Francesco Scolaro