Avanti tutta con il biodigestore

"Dobbiamo essere compatti sul biodigestore". Questo l’appello dell’amministratore unico di Cermec, Lorenzo Porzano, intervenuto nella commissione bilancio. A pochi giorni dal nulla osta della Regione per l’autorizzazione ambientale integrata. Nel cronoprogramma di Cermec serviranno almeno 4 anni per la parte progettuale, la realizzazione delle bonifiche, il trattamento delle acque di falda e il revamping per la realizzazione del biodigestore. In programma a breve, indicativamente la prossima settimana, un altro incontro per discutere del cronoprogramma intorno al biodigestore.

"Siamo convinti della necessità del biodigestore e la bella notizia è l’ok avuto dalla Regione – ha detto l’amministratore – ed entro una certa data indicheremo l’inizio della partenza dei lavori. Serve ci sia compattezza di tutte le parti intorno a questa operazione".