Avanti tutta con i progetti sui servizi

Altra riunione della cabina di regia sull’Asl formata dai Comuni di Massa, Carrara e Montignoso con l’Asl e i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil sul piano di riorganizzazione della sanità. A seguito della proroga fino a luglio accordata dai vigili del fuoco, per gli edifici di Monterosso è stata confermata la volontà di eseguire i lavori in modo più graduale e di programmare in maniera più diluita nel tempo i trasferimenti per non interrompere i servizi. Fino a quando non saranno attive le nuove strutture, le attività verranno garantite nelle attuali sedi. Anche per le strutture da realizzare nei comuni di Massa e di Montignoso è stato ribadito che l’iter progettuale prosegue in maniera regolare. Nel corso dell’incontro è stata anche esaminata la situazione dei servizi esternalizzati del monoblocco nell’ottica del mantenimento dei livelli occupazionali, così come auspicato dai sindacati. Vista la conferma delle informazioni sugli interventi in atto e l’iter dei trasferimenti delle attività del monoblocco, gli amministratori e i rappresentanti sindacali hanno chiesto all’Asl di dedicare maggiore spazio della “cabina di regia” a una analisi più approfondita della programmazione dell’assistenza territoriale e dei progetti futuri, ponendo l’attenzione sulla nuova palazzina da realizzare a Carrara in adiacenza al monoblocco che, nei programmi, dovrà essere terminata entro il 2027. Questo edificio, insieme al Monoblocco ristrutturato, costituirà il fulcro della nuova Cittadella della salute, che potrà rappresentare un sicuro punto di riferimento per i cittadini e rappresentare un assetto più stabile per l’offerta dei servizi sanitari.

La cabina di regia tornerà a riunirsi giovedì 14 marzo.