Avanti piano, anzi, pianissimo. I lavori al Parco della Rinchiostra?: "Rallentati dalla Soprintendenza"

Il cartello all’ingresso del cantiere dice più di mille parole: lavori affidati a settembre 2022, durata 220 giorni. Appalto da circa 1,4 milioni finanziato nell’ambito del progetto complessivo ‘Up.Oggi’ tramite il Bando Periferie che risale addirittura al 2016 e 2017. I termini sono quindi scaduti da un pezzo ma il parco di Villa Rinchiostra resta off limits. Dopo un rapido abbattimento delle piante ritenute pericolanti, con il via libera della Soprintendenza, quindi siamo alla prima autorizzazione concessa nel 2022, dovevano partire le fasi successive che avrebbero dovuto ricostruire il ‘giardino all’italiana’ nel parco di fronte alla villa. Qualche traccia era stata realizzata ma tutto è fermo da mesi, troppi. Cosa è successo? Intoppi burocratici dovuti a una fase autorizzativa che procede a step da parte della Soprintendenza, con l’ultimo via libera arrivato solo fra novembre e dicembre, assicura il sindaco Francesco Persiani.

"C’erano stati due stati di avanzamento dei lavori autorizzati dalla Soprintendenza per i primi interventi – spiega –. Trattandosi di bene vincolato, dobbiamo di volta in volta chiedere le relative autorizzazioni a intervenire e le ultime ci sono arrivate solo a fine anno. In un periodo di feste natalizie e di piogge che non hanno permesso di continuare i lavori. Ripartiranno in questi giorni e sono convinto che entro l’estate saranno portati a compimento. Al massimo per la fine dell’anno: il 2024 deve essere l’anno della Rinchiostra. Per noi è un polo strategico, anche per eventi estivi, mostre e tante altre iniziative". Una delle autorizzazioni più complesse da ottenere è stata quella per mettere mano alle fontane: "Sono 4 nel progetto, 2 da riattivare e 2 da realizzare ex novo" continua Persiani e senza le autorizzazioni non si potevano neppure installare gli impianti collegati che hanno bisogno delle tracce che passano sempre all’interno del giardino fra i camminamenti previsti. Autorizzazioni che servivano anche per i corpi illuminanti. "Comunque non siamo rimasti fermi – incalza Persiani –. Abbiamo tolto un muretto che divideva il settore, abbattuto le piante pericolanti e tolto quelle infestanti. Per le piantumazioni dobbiamo aspettare il corretto momento stagionale. Il grosso comunque ora è autorizzato e si dovrebbe andare avanti più velocemente. Purtroppo sui luoghi vincolati i pareri delle Soprintendenze possono arrivare anche dopo 6, 12 o 18 mesi".

Il parco deve tornare presto vivo anche per evitare i vandalismi che si continuano a registrare, gli ultimi indirizzati all’ex punto ristoro ora deserto dove a sassate sono state mandate in frantumi le vetrate. "Stiamo installando un sistema di videosorveglianza per proteggere l’area, anche in futuro – dice ancora Persiani – ed evitare anche i fenomeni di spaccio. Il parco rinnovato servirà anche a far vivere meglio il Museo Guadagnucci in Villa che comunque è aperto e vivo, con iniziative culturali. Sulla villa ci sono stanziamenti a disposizione ed è in corso una progettazione per la riqualificazione in attesa del via libera dalla Soprintendenza. Nel frattempo sono iniziati gli abbattimenti delle piante all’Ugo Pisa, tutti gli stralci funzionali sono stati assegnati e fra fine gennaio e febbraio a Massa partiranno una ventina di cantieri, fra grandi e piccoli".