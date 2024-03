"Avanti la raccolta firme per la fontana Evam". Domattina banchetto dei 5Stelle a San Carlo

La raccolta firme per la riapertura della fontanella pubblica dell’Evam prosegue. Lo ha annunciato il Movimento 5 Stelle di Massa, precisando che il nuovo appuntamento dedicato alla sottoscrizione si terrà domani nei pressi della ben nota fontanella di San Carlo, con orario continuato dalle 9.30 fino alle 13.

"La nostra iniziativa riflette l’impegno costante verso il benessere dei cittadini e la tutela delle tradizioni locali – spiegano gli attivisti – La fontanella Evam non è solo un erogatore d’acqua ma un simbolo della comunità di Massa, che rappresenta il diritto all’accesso all’acqua, riconosciuta come bene comune e essenziale per la vita. Desta perplessità il silenzio dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Persiani, riguardo le continue sollecitazioni da parte dei cittadini per il ripristino del servizio – insistono dal Movimento – Nonostante l’importanza simbolica e pratica di questa fonte, essa rimane non funzionante, privando la comunità di un punto di riferimento tradizionale e di un servizio fondamentale, senza giustificazioni valide. Il Movimento 5 Stelle invita la cittadinanza a partecipare attivamente alla raccolta firme, supportando così l’appello per la trasparenza e l’azione immediata – concludono – È essenziale la mobilitazione popolare per assicurare che la fontanella Evam venga restituita alla comunità, simboleggiando la responsabilità collettiva nella gestione delle risorse naturali e il rispetto dei diritti civici".