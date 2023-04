"Avanti con il relamping per ridurre impatto ambientale e costi"

"Negli scorsi anni abbiamo avviato un processo di rinnovamento dell’illuminazione pubblica che consentirà, oltre che ad un efficientemento energetico tramite nuovi punti luce a led, un notevole risparmio nelle casse comunali per le spese di energia elettrica".

Quello del risparmio energetico e del mondo green, tematiche quanto mai attuali dato il momento storico che stiamo vivendo, sono al centro del dibattito in maniera trasversale. E adesso ad analizzare alcuni progetti chiave per il territorio è Francesco Persiani, ex sindaco che corre alle amministrative del 14 e 15 maggio per il bis.

"Continueremo quindi il percorso che è stato già intrapreso – dice – andando a realizzare interventi in scuole e strutture pubbliche andando a sostituire le tradizionali fonti energetiche con altre rinnovabili o di nuova generazione. L’obiettivo è ridurre a zero l’impatto ambientale ed i costi per il comune". Il candidato civico e del centrodestra prosegue con la sua analisi, e aggiunge che questo "intervento ci darà la possibilità di destinare le risorse risparmiate in altri progetti importanti per la città, ovvero su ambiente, sviluppo, decoro – spiega ancora Persiani – Abbiamo già dimostrato quanto la nostra amministrazione tenesse alla tutela ambientale e al futuro dei nostri giovani, spesso anche anticipando manovre nazionali ed europee, come nel caso del relamping".

La tematica è destinata a far discurete ma Persiani assicura: "Non ci piace promettere sogni irrealizzabili, ci limitiamo a dire che il nostro impegno continua nel segno del buonsenso e del buongoverno del centrodestra che giorno dopo giorno ha rilanciato la città".

Intanto è stato rinviato l’incontro previsto stamani all’ex colonia Torino per gli impegni di Governo del vice ministro Vannia Gava.