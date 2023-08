Automobilisti “promossi” a Massa: poche multe di basso valore

Si fanno poche multe e comunque di basso valore a Massa, con le statistiche che ci mettono agli ultimi posti di questa particolare graduatoria stilata all’interno di un’analisi fatta in maniera congiunta da Facile.it e Assicurazione.it. Una classifica realizzata esaminando i rendiconti dei proventi delle violazioni del Codice della Strada. E’ emerso che i conducenti di Massa sono i secondi meno multati della Toscana; nel capoluogo di provincia, nel 2022, la spesa pro capite per sanzioni è stata di 26 euro e la Pubblica amministrazione ha incassato, in tutto, 1,48 milioni di euro, il secondo valore più basso della regione. Molto distanti da altre realtà toscana. Lasciando da parte Firenze, che non si paragona né per estensione né per numero di abitanti, ed è come da logica, la città capoluogo di provincia toscana che nel 2022 ha ricavato i maggiori proventi, seguono Grosseto (8,5 milioni) e Livorno (6,5 milioni), mentre sul versante opposto della classifica troviamo, quasi a pari merito, Lucca, con 1,46 milioni, e Massa (come detto, 1,48 milioni).

Rapportando le multe al numero di auto e moto in circolazione, però, la graduatoria toscana cambia, anche se non per la prima posizione: al primo posto si posiziona come sempre Firenze, dove nel 2022 la spesa divisa pro capite rispetto al totale delle multe è stata di 170 euro (seconda a livello nazionale). Seguono nella graduatoria regionale Siena (128 euro; quinta a livello nazionale), Grosseto (126 euro), Pistoia (72 euro), Pisa (69 euro), Livorno (49 euro), Arezzo (45 euro) e Prato (44 euro). Sanzioni sotto i 30 euro per Massa (26 euro) e Lucca (20 euro).