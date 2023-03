Automobilisti in ansia Torna il semaforo sulla statale alla Bettolla

Gli automobilisti sono già in ansia: presto infatti tornerà il temuto semaforo alla Bettola, per l’adeguamento della viabilità. Un semaforo odiato dai pendolari che percorrono la statale, a causa delle lunghe code che provoca. Alcune settimane fa Anas aveva emesso un’ordinanza con la quale disponeva il posizionamento di un semaforo, in direzione Santo Stefano Magra, in prossimità della doppia curva che passa sotto il dismesso impalcato ferroviario in località Bettola di Caprigliola. Questo provvedimento si era reso necessario per agevolare i lavori per la realizzazione della rotatoria e della conseguente nuova viabilità sulla statale. Durante i pochi giorni di viabilità a senso unico alternato ci sono stati disagi, con code negli orari di punta, il mattino o la sera. Il sindaco aveva chiesto ad Anas un intervento urgente con l’uso di movieri, nelle ore di punta. Poi, a sorpresa, il semaforo era stato tolto per il ritrovamento, durante i lavori, di alcuni manufatti antichi su cui la soprintendenza ha voluto fare chiarezza. In questi giorni ci sono stati cvari sopralluoghi per verificare il pregio e le caratteristiche di quanto trovato, ma a breve riprenderanno i lavori. In realtà non si sono mai interrotti, gli operai infatti si sono concentrati sulla rotatoria. E da martedì mattina sarà nuovamente attivo il semaforo per regolare il traffico a senso unico alternato. Nelle ore precedenti l’attivazione del semaforo, dall’una alle cinque della notte, la strada della Cisa sarà chiusa al traffico, in entrambi i sensi, per consentire lo spostamento delle attrezzature da cantiere. Sono lavori attesi ma contestati, soprattutto dagli abitanti della Bettola, che temono di veder distrutta la frazione e che hanno protestato più volte. Sta per cambiare volto la viabilità in quell’area, dove verrà realizzata una rotatoria al termine del nuovo ponte, che eliminerà le code che si formano negli orari di punta. La sua realizzazione comporterà lo spostamento di un tratto della strada statale 62 della Cisa sulla ferrovia dismessa, con l’eliminazione di due strette semi curve che passano sotto il dismesso impalcato ferroviario. La rotatoria dovrebbe essere pronta entro l’estate, mentre la nuova viabilità sarà fruibile nelle settimane successive, entro fine estate.

Monica Leoncini