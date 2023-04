Automobilista aggredita da un ciclista

Ieri mattina una giovane donna è stata aggredita da un ciclista mentre stava percorrendo il lungomare di Marina di Massa per andare al lavoro. A quanto riferito dalla stessa è stata presa per un braccio mentre era all’interno dell’auto. Non solo: il ciclista avrebbe danneggiato la carrozzeria della sua auto prendendola ripetutamente a pugni. Il ciclista dopo averla accusata di guidare distrattamente, avrebbe iniziato ad urlare in mezzo alla strada insultandola ripetutamente, fino a che si è scagliato su di lei prendendola per un braccio. Una stretta che le ha provocato dei lividi e tanta paura. Secondo alcuni testimoni l’uomo a bordo della bicicletta non sarebbe nuovo a certi atteggiamenti.