Automedica a rischio. Mastrini non arretra: "Possiamo rinunciare ai 400 servizi annuali?"

Alla direttrice generale dell’Asl Maria Letizia Casani ieri mattina è arrivata una Pec in cui il sindaco di Tresana Matteo Mastrini la diffida dallo stoppare col mese di ottobre il servizio dell’ambulanza medicalizzata ’Mike’. L’Asl ha deciso di fermarla ai box, perché è cambiato il modello operativo dell’emergenza urgenza in cui si prevede che il medico viaggi in auto con un infermiere dove l’allarme chiama. "Con la nuova pianificazione delle centrali operative 118 è attiva attualmente una rete di soccorso articolata in grado di garantire, sulle 24 ore e 365 giorni all’anno, un soccorso qualificato e in linea con le esigenze del territorio - ha precisato il direttore dell’area emergenza urgenza 118 Andrea Nicolini -. Rispetto alle ambulanze con il solo medico a bordo, assicurano nei soccorsi più complicati la presenza di un’equipe sanitaria (medico e infermiere) direttamente sul luogo dell’intervento, una situazione che di fatto replica sul territorio le competenze ospedaliere. Mi riferisco in particolare alle patologie tempo-dipendenti quali l’arresto cardiaco, l’infarto miocardico, l’ictus e il politrauma". Ma Mastrini insiste sottolineando l’importanza di ’Mike’ attraverso i dati dell’attività svolta dall’ambulanza medicalizzata e l’opinione degli operatori e dei volontari che prestano il servizio. Dal registro dell’emergenza 2022 risulta che l’automedica Alfa Fivizzano ha realizzato 431 interventi, l’automedica Alfa Pontremoli 750 e l’automedica Alfa Aulla 1133. A questi numeri devono essere aggiunti però quelli di ’Mike’ Aulla (h12) 400 e quelli di ’Mike’ Fosdinovo (h12-3 giorni) 176, per un totale di 2.890.

"Davvero l’azienda può affermare che le tre automediche di Aulla, Fivizzano e Pontremoli siano sufficienti a garantire l’emergenza-urgenza e quindi il diritto alla salute sul territorio? - chiede Mastrini -. Ma l’Asl conosce l’orografia della Lunigiana ed è consapevole della gravità e della delicatezza della situazione determinata dai tempi di percorrenza, dalle condizioni della strade, dalle distanze fra i quattordici Comuni? Possiamo quindi rinunciare al servizio e ai suoi 400 interventi medi l’anno?". Il problema si complica quando le emergenze avvengono contemporaneamente. Inoltre, secondo i dati segnalati dal sindaco di Tresana, non fanno parte dei 2.890 interventi le visite effettuate in ambulatorio perché non comunicate alla Centrale Operativa, ma che potrebbero ulteriormente dimostrare la necessità di non indebolire l’attuale programmazione del sistema di emergenza-urgenza in Lunigiana. La diffida è stata inviata, per conoscenza, anche al presidente e al direttore della Società della Salute. Il blocco dell’ambulanza medicalizzata produrrebbe un aggravio di lavoro alle tre automediche in servizio e anche il rischio di non poter far fronte a tutte le chiamate.

