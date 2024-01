Autolinee, i bus tornano al Noa. Percorsi alternativi al lungomare. Evitato il ponte sul fosso Brugiano

E’ ufficiale: i bus di Autolinee Toscane torneranno a raggiungere il Noa evitando il ponte del lungomare sul fosso Brugiano, ancora off limits per i mezzi pesanti a causa di importanti problemi strutturali. Come anticipato pochi giorni fa, infatti, c’era già un accordo di massima fra Comune di Massa, Provincia e il gestore AT per un percorso alternativo, individuato a seguito di sopralluoghi congiunti. Servivano solo alcune modifiche ai parcheggi nel tratto interessato che sono state realizzate e dal 29 gennaio i bus della Linea L61 potranno raggiungere il Noa anche da via San Leonardo e Piazza Betti, con partenza e arrivo dal capolinea alla stazione passando per via Europa, via Marina Vecchia, via San Leonardo, Piazza Betti, via Lungobrugiano, via delle Pinete, viale Mattei, Ospedale e da qui si chiude l’anello con fermate Centro Mare Monti, via Marina Vecchia, via Europa per arrivare al capolinea. Il servizio dal Noa si effettua solo in direzione da mare a monti (per Massa). Per chi, partendo dal Noa, volesse raggiungere via San Leonardo e Piazza Betti è possibile scendere in località Obelisco e attendere bus della Linea 61 proveniente da Massa.

Per altre info www.at-bus.it o al numero verde 800 14 24 24, tutti i giorni dalle 6 alle 24. Soddisfatta l’assessora ai trasporti, Alice Rossetti: "Ci siamo confrontati più volte con i responsabili di Autoline Toscana e siamo soddisfatti di essere riusciti a trovare una soluzione al problema del divieto di transito sul Brugiano per i mezzi del servizio di trasporto pubblico locale. Per l’amministrazione comunale è una priorità migliorarne la qualità, ridurre i disagi ai cittadini che già ne usufruiscono e offrire l’opportunità a più persone di utilizzare il servizio anche nell’ottica di una mobilità urbana sempre più sostenibile".

Francesco Scolaro