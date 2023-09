Auto si ribalta sul litorale Donna trasportata grave al Noa

L’auto si ribalta, il marito riesce a uscire la moglie invece rimane incastrata tra le lamiere ma dal mezzo esce benzina. Sono così intervenuti i vigili del fuoco per estrarre la donna che verrà poi trasportata al pronto soccorso. E’ successo ieri a Marina sul viale XX Settembre, all’incrocio con via Genova intorno alle 16, quando un suv con due coniugi a bordo ha impattato contro una piccola auto. "L’impatto è stato forte", a detta dei passanti che hanno subito avvertito i sanitari. Un boato, chi esce dalle attività vede la microcar sottosopra con dentro moglie e marito anziani a testa in giù. Si apre una porta, lui riesce a liberarsi dalle lamiere. Lei invece rimane dentro è bloccata, intrappolata sotto al volante, urla ma nessuno può fare niente qualsiasi manovra sbagliata potrebbe peggiorare le cose. Così bisogna attendere i viglili del fuoco che estraggono la donna. Adesso è grave al Noa in prognosi riservata con fratture multiple.