Auto si ribalta dopo lo scontro "Questa strada è ad alto rischio"

Rocambolesco incidente a Canevara dove i residenti chiedono maggior attenzione e controlli sulla velocità. Venerdì sera, nel tratto di strada di fronte alla farmacia, un’auto si è ribaltata dopo uno schianto ed è stata coinvolta anche una vettura parcheggiata. L’incidente riporta l’attenzione sui pericoli legati alla viabilità nella frazione. "I residenti denunciano un traffico incontrollato – sottolinea il comitato Una montagna da salvare –. L’indice è puntato anche sul traffico pesante dei camion che già verso le 5 e mezza attraversano l’abitato. E sollevano anche il problema delle polveri: i camion che scendono dalle cave sarebbero privi dei teloni previsti, ma nessuno controlla. La strada, inoltre, non ha segnaletica. Sarebbe auspicabile realizzare prima di tutto le strisce pedonali, essendoci diverse attività commerciali".

I residenti chiedono a gran voce di mettere limiti di velocità nel tratto di strada che attraversa l’abitato e magari autovelox. Altre segnalazioni sulle auto in sosta sulla doppia curva del ponte di Canevara che ostacolano la visibilità e potrebbero essere causa di gravi incidenti. Tra le segnalazioni, rimaste da tempo senza risposta, un ponteggio che occupa il marciapiede costringendo i pedoni a scendere nella carreggiata, mettendo a rischio la propria incolumità proprio per le auto che sfrecciano in gran velocità. "Per fortuna – conclude il comitato – Canevara è una frazione ancora viva, che offre importanti servizi come Poste, farmacia, ambulatori medici, bar tabacchi, casa vacanze, alimentari e punto ristoro per cui è necessario intervenire sulla questione parcheggi, velocità, segnaletica manutenzione e decoro. Gli spazi ci sono".