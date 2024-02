Auto in fiamme in centro. Incidente al casello A15

Paura ad Aulla per un’auto in fiamme. Ieri mattina, in pieno centro, una macchina parcheggiata lungo la strada è andata in fiamme, all’improvviso. E’ successo in Viale Resistenza, di fronte a un bar dove solitamente tante auto vengono parcheggiate. Poco dopo le dieci, in un attimo, si sono sprigionate le fiamme e un fumo adesso ha impregnato l’aria. A dare l’allarme gli abitanti e gli avventori del bar che hanno visto fumo bianco e fiamme uscire dal cofano dell’auto. I residenti si sono affacciati alle finestre e i negozianti sono usciti per vedere cosa stava succedendo, molte persone hanno anche scattato foto e girato video che hanno fatto in fretta il giro dei social. Provvidenziale l’intervento di un dipendente di Tecnofire, azienda nel settore della manutenzione, collaudo e installazioni di impianti antincendio, che è sceso dal suo furgone e si è dato da fare per spegnere le fiamme con l’estintore. Nessun ferito ma la paura è stata tanta, soprattutto perché l’auto era a gpl e si trovava in pieno centro, le fiamme avrebbero potuto coinvolgere il dehor del bar oppure altre auto vicine.

Attimi di paura anche in autostrada per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante, all’altezza del casello di Aulla. In tarda mattinata l’autista ha perso il controllo del mezzo, andato fuori strada. L’entrata è stata chiusa al casello di Aulla in direzione Parma, per permettere le operazioni di spostamento del mezzo e di sistemazione e molti mezzi pesanti sono stati costretti a percorrere la statale. Non è stato semplice, le operazioni sono durate alcune ore. Il traffico è tornato regolare nel tardo pomeriggio. L’autista è rimasto lievemente ferito.