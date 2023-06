Auto contromano, paura in A15 Tragedia evitata per miracolo Un padre salva la sua famiglia

di Andrea Luparia

E’ ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale della Spezia il 55enne di Arezzo che alle 22,45 di martedì guidava contromano nel tratto di autostrada tra Santo Stefano Magra ed Aulla. A bordo di una Ford Fiesta, l’uomo è entrato in autostrada dal casello di Sarzana e ha imboccato lo svincolo di Santo Stefano Magra che porta verso Parma. A tre chilometri dall’uscita di Aulla, ha cambiato idea. Prima ha tentato di abbattere il guardrail passando sull’altra corsia. Non riuscendoci, ha fatto inversione ad “U“ ed è ritornato indietro. Dopo un paio di chilometri, è andato a sbattere contro una vettura (una Honda Civic) che aveva a bordo padre, madre e figlia. Se non è stata una strage, è solo perchè il conducente della Honda, dopo l’attimo di terrore iniziale, è riuscito a sterzare e a frenare. Così lo scontro è stato laterale, non frontale. Appena è scattato l’allarme, sul posto, oltre ai mezzi inviati dal 118, si sono precipitate due pattuglie della Polizia stradale, sottosezione di Pontremoli e i vigili del fuoco di Sarzana. I quattro sono stati subito trasportati all’ospedale della Spezia ma per fortuna i membri della famiglia avevano riportato ferite molto lievi e dopo un controllo, sono stati dimessi ieri. Tantissima paura, quindi, ma per fortuna quasi nessun danno fisico. Lui, invece, è ricoverato in psichiatria. Da una prima analisi, risulta non aver bevuto alcolici e nemmeno assunto sostanze stupefacenti. Resta quindi l’ipotesi di disturbi psichiatrici, che gli avrebbero fatto fare un gesto che poteva avere conseguenze gravissime. Per fortuna a quell’ora il traffico era minimo e grazie alla Polizia stradale non si sono formate grosse code mentre i vigili del fuoco portavano via le auto danneggiate.