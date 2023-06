Auto a fuoco in strada Paura sulla Provinciale

Un’auto in fiamme lungo la strada. A dare l’allarme un passante, in transito lungo la provinciale che da Serricciolo conduce a Bigliolo e in altre località più a monte. Poco prima dell’abitato di Piano di Collecchia, in Comune di Fivizzano l’uomo mercoledì sera si è trovato di fronte a un’Alfa Romeo 147 grigia completamente avvolta dalle fiamme, a lato della strada. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Aulla e di una pattuglia dei carabinieri di Fivizzano. La vettura è finita letteralmente carbonizzata: non è rimasto altro che la scocca metallica. Si tratterebbe di un mezzo appartenente a un extracomunitario residente da tempo in Lunigiana. I vigili del fuoco, hanno provveduto a spegnere adeguatamente le fiamme bonificando poi la zona, peraltro invasa da una cappa di fumo acre e denso, in modo da far tornare la circolazione stradale in sicurezza. In corso le indagini dei carabinieri di Fivizzano: sarà compito del maresciallo Panzanelli e dei suoi uomini far chiarezza su questo evento che ha turbato gli abitanti.

Roberto Oligeri