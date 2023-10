Autisti per azienda di Aulla. Due opportunità a Fosdinovo

Proposte dai Centri per l’impiego di Spezia che riguardano la Lunigiana (https:formazionelavoro.regione.liguria.it).

1 APPRENDISTA TAPPEZZIERE. Azienda di Fosdinovo cerca apprendista tappezziere con orario full time. Età 18-29 anni, lavorazione tendaggi divani e nel settore della nautica. Orario: dal lunedì al venerdì ore 8-12 e 14-18. Offerta 48835.

3 AUTISTI. La risorsa selezionata si occuperà del trasporto materiale e della gestione dei mezzi in azienda. La figura di autista patente Ce deve saper guidare motrice e rimorchio saper utilizzare il ragno della gru su autocarro. Requisiti fondamenteli: Patente C oppure Ce e possesso di Cqc Merci, Requisito preferenziale patentino per la guida della Gru. Zona Aulla. Offerta 48736.

1 AIUTO PIZZAIOLO. Pizzeria di Caniparola è alla ricerca di un aiuto pizzaiolo con esperienza di almeno 1 anno nel settore; si offre contratto a tempo determinato part time con orario da concordare. Offerta 47456.