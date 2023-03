Autista e addetti alla vendita per impresa di ortofrutta

Per ortofrutta di Forte dei Marmi si ricerca un autista addetto alla consegna delle forniture per la stagione estiva. E’ richiesta esperienza nelle consegne e una buona conoscenza della zona Versilia e litorale apuano. Orario indicativo di lavoro dalle 5 fino alle ore 13-14. L’azienda richiede la disponibilità a lavorare nei fine settimana e nei giorni festivi. Per ortofrutta di Forte dei Marmi si cercano, inoltre, 2 addetti alla vendita e alla cassa per la stagione estiva. Richiesta esperienza nella vendita, disponibilità a lavorare nei fine settimana e festivi. Orario di lavoro part time indicativamente di 6 o 7 ore da distribuire su due turni al mattino e al pomeriggio. Gradita una buona conoscenza dell’inglese. Offerte del Centro per l’impiego di Massa Carrara ai codici MS-182742e MS-182740. Per informazioni e candidature collegamento al portale https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro.