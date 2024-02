Autista di bus colpito alla testa con un ombrello

Aggressione a un autista del bus a Massa. La denuncia arriva da Autolinee Toscane. L’episodio è avvenuto lunedì, poco dopo le 19, su un autobus in attesa al capolinea di piazza della Stazione. Qui è salito un uomo in stato di agitazione che ha aggredito il conducente con un ombrello. L’utente lamentava che l’autista non lo aveva fatto salire a bordo tre fermate prima, lungo il viale della Stazione. L’autista veniva ripetutamente colpito alla testa e poi sul braccio e sulla mano destra posti a protezione del viso. Solo l’intervento di altre persone, tra cui i verificatori di Autolinee, poneva fine all’aggressione. L’autista è stato portato al Pronto soccorso dove gli è stato riscontrato un lieve trauma cranico e vari ematomi ed escoriazioni alla mano. Le immagini della videosorveglianza, a a bordo e fuori dal bus, sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.