Auser, spazi per la terza età

Prende avvio il progetto finanziato dall’8x1000 della Chiesa Valdese ’Attiva-mente invecchiando’ promosso da Auser territoriale Massa Carrara odv. Il progetto nasce dall’idea di creare degli spazi in cui le persone di una certa età possano trovarsi a condividere nuove passioni e allo stesso tempo imparare e divertirsi. Il progetto infatti consiste nell’organizzazione di corsi di computer, disegno e scrittura creativa oltre che nell’attivazione di uno sportello informativo e di aiuto al cittadino per l’ausilio all’accesso ai servizi informatici delle pubbliche amministrazioni e in generale nell’utilizzo del Pc. Le attività si svolgono nelle sedi Auser di Massa in via Fantoni e presso il circolo Tongiani di via Conti Brunetti a Castagnetola. L’inaugurazione si tiene oggi alle 18 al circolo Tongiani.