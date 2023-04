Aumentati in città i contenitori dell’organico

Nausicaa comunica che in occasione delle feste pasquali sono state installate alcune isole di cortesia in prossimità del campo sportivo di via Covetta (San Marco), del campo scuola di via Bassagrande e in via Piave (zona stadio). Le isole saranno a disposizione della popolazione fino alla giornata di domani, così da permettere di conferire l’organico che nei giornidi festa è abbondante.

In previsione delle festività è stato presunto un notevole aumento rispetto alle normali quantità e le isole di cortesia servono appunto per smaltire l’organico senza doverlo tenere sul balcone o in giardino. La raccolta dell’organico non effettuata ieri sarà recuperata oggi per la zona a monti rispetto a via Aurelia, e domani per la zona al di sotto di via Aurelia. "Le isole ecologiche di cortesia – hanno spiegato il presidente di Nausicaa Antonio Valenti, assieme all’assessore alle partecipate Carlo Orlandi – rappresentano un servizio aggiuntivo che Nausicaa mette a disposizione dei cittadini nei giorni di festa, utile ad intercettare il rifiuto organico, costituito per lo più da avanzi di cibo. I contenitori verranno installati nella mattinata del sabato, per poi essere rimossi martedì. Nei giorni successivi, poi, si tornerà alle normali cadenze del servizio destinate alle varie frazioni".