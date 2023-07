Aumenta il prezzo del bus, la Cgil contro Autolinee Toscane

Dal 1 agosto viaggiare in bus costerà di più: è previsto un rincaro dei biglietti venduti a bordo da 2,50 a 3 euro su tutte le tratte coperte da Autolinee Toscane. Una scelta sbagliata per la Filt Cgil Massa Carrara che chiede di bloccare l’aumento: "Questa misura, pensata forse per incentivare l’uso di abbonamenti o biglietti comprati a terra, rischia di far allontanate ancora di più i cittadini dall’utilizzo del servizio di trasporto pubblico e, in ogni caso, avviene in un periodo dove l’inflazione sta erodendo continuamente i salari ed è sempre più difficile arrivare alla fine del mese. Alzare il costo dei biglietti per l’utilizzo della mobilità collettiva potrebbe essere un boomerang per l’azienda e una spesa insostenibile per molte famiglie". Rincari che cozzano, secondo il sindacato, con la qualità del servizio offerto: "Soprattutto a Massa Carrara, nonostante tutti gli impegni presi da Regione e aziende, lo stato dei mezzi è scadente e il servizio mal modulato. Gli autisti sono costretti a guidare a temperature estreme dovendo sobbarcarsi ogni tipo di lamentela da parte dell’utenza. Il tanto agognato ricambio dei mezzi è ancora lontano".